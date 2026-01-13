Panka: samenwerking sleutel tot groei Surinaams toerisme

Ambassadeur Ricardo Panka benadrukt dat nauwe samenwerking tussen de publieke en private sector onmisbaar is voor de duurzame ontwikkeling van het Surinaamse toerisme. De gezamenlijke deelname aan de Vakantiebeurs in Utrecht laat het strategische belang van de Nederlandse markt zien en onderstreept de gezamenlijke inzet voor zichtbaarheid, innovatie en kwaliteit.

Volgens de ambassadeur vormt deze publiek-private aanpak de basis voor een sterke internationale positionering van Suriname als toeristische bestemming en voor verdere groei van de sector.