Iran waarschuwt VS tijdens aanhoudende protesten

Terwijl Iran de derde week van landelijke protesten ingaat, heeft Teheran de Verenigde Staten gewaarschuwd voor vergeldingsmaatregelen bij een eventuele Amerikaanse aanval. De spanningen nemen toe nu zowel de binnenlandse onrust als de internationale retoriek verder escaleren.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk gedreigd met ingrijpen om demonstranten te beschermen. De Iraanse autoriteiten wijzen juist naar de Verenigde Staten en Israël als aanstichters van de onrust. Parlementsvoorzitter Mohammad Baqer Qalibaf verklaarde dat Israëlische en Amerikaanse militaire en scheepvaartdoelen in de regio als legitieme doelwitten worden beschouwd en sloot een preventieve aanval niet uit.

Ondanks harde repressie blijven demonstranten de straat op gaan. Mensenrechtenorganisaties melden dat sinds het uitbreken van de protesten minstens 116 mensen zijn omgekomen en meer dan 2.600 zijn gearresteerd. De onrust begon eind december door sterk stijgende prijzen, maar groeide uit tot bredere kritiek op het theocratische systeem dat Iran sinds de Islamitische Revolutie van 1979 kent.

Door aanhoudende internetstoringen is het lastig om een volledig beeld te krijgen van de situatie. Hoewel Iran dreigt met een aanval, blijft onduidelijk hoe serieus deze waarschuwingen zijn, mede gezien de schade aan het luchtafweersysteem tijdens de twaalfdaagse oorlog met Israël in juni. Een uiteindelijke beslissing over een militaire escalatie ligt bij de 86-jarige opperste leider, ayatollah Ali Khamenei.