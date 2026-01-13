Colombiaanse zorgexperts bezoeken Suriname voor kennisuitwisseling

  • January 13, 2026

Een delegatie van medische deskundigen uit Colombia zal in februari een werkbezoek brengen aan Suriname om met lokale zorginstellingen in overleg te treden over de verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg. Dat maakte president Jennifer Geerlings-Simons bekend tijdens een persmoment na haar bezoek aan het Hospital Internacional de Colombia.

Volgens de president staat tijdens het bezoek vooral de uitwisseling van kennis en expertise centraal, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ruime ervaring van Colombiaanse specialisten. De inzichten moeten bijdragen aan het versterken en moderniseren van de Surinaamse zorgsector.

Geerlings-Simons gaf aan dat in maart een evaluatie zal plaatsvinden om te beoordelen welke resultaten inmiddels zijn bereikt en welke vervolgstappen nodig zijn.

Verder benadrukte de president dat het geen staatsbezoek betrof. Colombia heeft gezorgd voor passende beveiliging van de Surinaamse delegatie, die bestond uit de minister van Volksgezondheid en drie andere personen, waaronder een veiligheidsfunctionaris en een adviseur.

