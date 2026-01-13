Bouva: diplomatie moet zichtbaar bijdragen aan samenleving

  • January 13, 2026

Minister Melvin Bouva heeft bij de afsluiting van de Suriname Diplomatic Course 2025 op vrijdag 9 januari benadrukt dat diplomatie meer moet zijn dan beleid op papier. Volgens de bewindsman moet diplomatiek handelen leiden tot tastbare resultaten die direct merkbaar zijn voor de samenleving.

Aan de opleiding namen 60 cursisten deel, die werden geschoold in economische, culturele en multilaterale diplomatie. Het programma is opgezet om Suriname beter te positioneren op het gebied van economische groei, stabiliteit en duurzame ontwikkeling. Bouva onderstreepte dat van de deelnemers in hun toekomstige diplomatieke functies een hoog niveau van professionaliteit en resultaatgerichtheid wordt verwacht.

