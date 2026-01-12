Verkiezingen Myanmar onder vuur en onveilig

  • January 12, 2026

De tweede fase van de algemene verkiezingen in Myanmar vindt plaats te midden van hevige gevechten in sommige regio’s. Dorpen in steden zoals Papun zijn volledig verlaten door conflicten tussen leger en rebellen, waardoor stembureaus ontoegankelijk zijn.

Slechts een klein aantal soldaten kan stemmen op afgelegen posten; gewone burgers kunnen de gebieden niet betreden. Rebellen beschouwen de verkiezingen als illegaal en weigeren deelname in door hen gecontroleerde gebieden. Burgers die achterbleven lijden onder bombardementen en een gebrek aan medische zorg, waardoor de verkiezingen in veel regio’s praktisch onveilig en ontoegankelijk zijn.

