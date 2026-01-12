Trump herhaalt claim op Groenland

  • January 12, 2026

Voormalig president Donald Trump herhaalde dat Groenland onder Amerikaanse controle moet vallen om Chinese en Russische invloed te voorkomen. Hij suggereerde mogelijke opties zoals aankoop of militaire annexatie, ongeacht bestaande verdragen met Denemarken.

Europese leiders, waaronder Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het VK, benadrukken dat alleen Groenlanders en Denen over de toekomst van het eiland mogen beslissen. Deense premier Frederiksen waarschuwde dat een Amerikaanse annexatie het einde van de NAVO zou betekenen. De VS heeft al een militaire aanwezigheid op Groenland, die volgens een verdrag uit 1951 kan worden uitgebreid.

