Minister Bee zet in op betere overheidsadministratie en dienstverlening in 2026

Minister Marinus Bee heeft tijdens een vergadering op het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt dat de overheidsadministratie en dienstverlening dit jaar verbeterd moeten worden. Voor 2026 zijn 25 actiepunten opgesteld om processen efficiënter te maken en de dienstverlening aan burgers te versnellen.

Daarbij ligt de focus op het sneller uitkeren van toelagen, het afhandelen van vaste aanstellingen en bevorderingen. De minister benadrukte dat een betere dienstverlening alleen mogelijk is met de actieve medewerking van alle betrokkenen.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is de registratie van ambtenaren. Ambtenaren krijgen nog een laatste kans om zich te registreren; wie niet actief is, zal worden bedankt. Minister Bee onderstreepte dat een ordelijke en goed georganiseerde overheidsadministratie essentieel is voor een effectieve en betrouwbare publieke dienstverlening.