Omgevallen lading veroorzaakt verkeershinder bij Wijdenboschbrug

Een vrachtwagen die metalen balken vervoerde, heeft in de ochtenduren voor aanzienlijke verkeershinder gezorgd aan de Van ’t Hogerhuystraat en in de directe omgeving van de Jules Wijdenboschbrug. Bij de rotonde nabij de brug kwam de lading om onbekende reden van het voertuig terecht.

De politie greep snel in en wist het verkeer in goede banen te leiden. Hierdoor nam de verkeersopstopping in de loop van de middag af en was de situatie rond 13.00 uur grotendeels genormaliseerd.

Het incident roept opnieuw vragen op over de verkeersveiligheid in het gebied. In zowel 2024 als 2025 deden zich in de omgeving van de Wijdenboschbrug meerdere ongevallen voor waarbij zware vrachtwagens betrokken waren.