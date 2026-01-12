Storm Goretti veroorzaakt chaos in West-Europa

Storm Goretti heeft grote delen van West-Europa getroffen, met name het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Duitsland. In Frankrijk bereikte de storm windsnelheden tot 200 km/u, wat leidde tot stroomuitval bij ongeveer 380.000 huishoudens en overstromingen in kustplaatsen. Dertig mensen raakten lichtgewond. Inmiddels is de storm afgezwakt en geldt code geel.

In het VK, waar de storm bekendstaat als een “weather bomb”, werden windsnelheden tot 160 km/u gemeten en viel lokaal tot 25 centimeter sneeuw. Vooral Zuidwest-Engeland ondervond grote overlast: 44.000 huishoudens zaten zonder stroom, scholen zijn gesloten en openbaar vervoer is verstoord. Ook zijn minstens 69 vluchten geannuleerd.

België rapporteerde wateroverlast in Kemmel en tientallen uitrukken voor omgevallen bomen en losgewaaide voorwerpen in Brussel. In Duitsland, waar de storm Elli heet, gelden code rood en oranje, scholen volgen onderwijs vanuit huis en veel trein- en vliegverkeer is beperkt.