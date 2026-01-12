Onderzoek doodschietincident Minnesota

  • January 12, 2026

In Minnesota is de staat begonnen met een eigen onderzoek naar het doodschieten van de 37-jarige Renee Nicole Good door een ICE-agent in Minneapolis, nadat de federale FBI het onderzoek alleen voerde.

De aanklager van Hennepin County roept het publiek op video’s en bewijs in te sturen om een “grondig en transparant” onderzoek mogelijk te maken. Het incident veroorzaakte landelijke protesten en spanningen tussen lokale en federale autoriteiten. Nieuwe beelden van de schietpartij zijn gedeeld, terwijl de regering stelt dat de agent uit zelfverdediging handelde.

