Toename griepgevallen na feestdagen baart Volksgezondheid zorgen

De gezondheidsautoriteiten signaleren een duidelijke stijging van het aantal griepgevallen in de periode na de feestdagen. Grote bijeenkomsten rond Kerst en Oud en Nieuw hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Sinds de jaarwisseling ontvangt het departement steeds meer meldingen van nieuwe besmettingen.

Directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, benadrukt dat het ministerie en de gezondheidsdiensten de samenleving bewust informeren om alertheid te bevorderen. Het doel is om een ongecontroleerde toename van griepgevallen te voorkomen en de druk op de zorginstellingen beheersbaar te houden.

Volgens Gajadhar Sukul wordt de situatie nauwlettend gevolgd om te voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raken. In dat kader is het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) gestart met het analyseren van besmettingsgegevens.

Daarnaast wordt onderzocht welke griepvariant momenteel circuleert, zodat indien nodig tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen.