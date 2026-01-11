Wapenstilstand in Aleppo na dodelijke confrontaties

De Syrische autoriteiten hebben een staakt-het-vuren ingesteld in Aleppo na dagen van zware gevechten tussen regeringstroepen en de Koerdische strijdgroep SDF. Om de spanningen te verminderen worden bussen ingezet om SDF-strijders te verplaatsen naar het noordoosten van Syrië.

Niet alle Koerden zijn bereid hun woonwijken Ashrafieh en Sheikh Maqsoud te verlaten. Zij geven aan hun buurten te willen blijven beschermen. Volgens het ministerie van Defensie is het doel van de operatie het herstellen van de orde en het mogelijk maken dat burgers kunnen terugkeren naar hun huizen. Bij de gevechten kwamen minstens negen mensen om het leven en raakten 55 anderen gewond.

Na de val van voormalig president Assad in december 2024 was afgesproken dat de SDF Aleppo zou verlaten en het gezag weer bij de Syrische staat zou komen te liggen. De uitvoering van die afspraak verloopt moeizaam, mede door het wantrouwen van Koerdische groeperingen tegenover de interim-regering in Damascus. Zij eisen constitutionele erkenning van hun rechten. Intussen zijn tienduizenden inwoners Aleppo ontvlucht, waaronder circa 14.000 mensen die in tijdelijke opvang verblijven.