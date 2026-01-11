Onderzoek naar gewelddadige dood Chinese man uit binnenland

Een 38-jarige Chinese man, bekend onder de initialen H.W., is dinsdag overleden nadat hij vanuit het binnenland werd overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het RKZ in Paramaribo. Bij aankomst bleek de man al te zijn overleden. Op het lichaam werden sporen van geweld aangetroffen, waardoor de politie uitgaat van een mogelijk misdrijf.

Vier mannen die het slachtoffer vergezelden, zijn aangehouden en overgebracht voor verhoor. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een beëdigd tolk. Het lichaam is in beslag genomen voor obductie, terwijl het politieonderzoek naar de toedracht van het overlijden voortduurt.