Onderzoek naar financiële onregelmatigheden bij Binnenlandse Zaken

  • January 11, 2026

Het CLAD-onderzoek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft betrekking op de periode waarin Bronto Somohardjo minister was. Dat heeft de huidige minister, Marinus Bee, bevestigd tegenover onze redactie. Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst waarin vraagtekens zijn geplaatst bij het financieel beheer binnen het ministerie.

In het onderzoek wordt nagegaan hoe middelen zijn besteed, of geldende regels en procedures zijn gevolgd en wie daarbij betrokken zijn geweest. Minister Bee geeft aan dat het onderzoek vlot verloopt, maar onthoudt zich van verdere inhoudelijke toelichting vanwege het lopende karakter ervan. Volgens hem mag de kwestie niet worden gepolitiseerd.

Het Openbaar Ministerie maakte gisteren in een persbericht bekend dat tevens wordt onderzocht welke rol verschillende rechtspersonen hebben gespeeld bij het leveren van diensten aan het ministerie. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de selectie- en aanbestedingsprocedures, de geldstromen en de administratieve controle.

Uit de voorlopige onderzoeksresultaten blijkt dat vastgestelde voorschriften en procedures mogelijk niet volledig zijn nageleefd. Ook wordt onderzocht in hoeverre de Staat hierdoor financieel is benadeeld.

