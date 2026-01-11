Politie en luchtvaartsector stemmen gebruik drones op elkaar af

Het Korps Politie Suriname heeft op dinsdag 6 januari overleg gevoerd met CASAS en andere vertegenwoordigers uit de luchtvaartsector over het gebruik van drones binnen het Surinaams luchtruim. Tijdens dit overleg zijn afspraken gemaakt over veilig en verantwoord dronegebruik, met speciale aandacht voor no-fly zones en beperkt toegankelijke luchtruimen.

Verder is afgesproken dat drone-operaties tot een hoogte van maximaal 400 voet voorlopig mogelijk zijn, mits vooraf toestemming wordt verkregen. Ook kwamen communicatie met de verkeerstoren, de voorbereiding van een Memorandum of Understanding (M.O.U.) en een Service Level Agreement (SLA) aan bod.