Suriname zet toerisme centraal op Vakantiebeurs Utrecht

Suriname presenteert zich op de Vakantiebeurs in Utrecht als een land waar toerisme een belangrijke rol speelt binnen de economische ontwikkeling. De beurs, die op donderdag 8 januari van start ging, benadrukt de nauwe samenwerking tussen de overheid en de private sector bij het versterken van de toerismesector.

De Surinaamse delegatie staat onder leiding van minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme. Tijdens het evenement is een nieuwe toeristengids gelanceerd, die in opdracht van TCT is ontwikkeld in samenwerking met Dreamz World. Volgens de bewindsman is het regeringsbeleid nadrukkelijk gericht op de verdere groei en professionalisering van de sector.

De gezamenlijke presentatie van overheid en bedrijfsleven onderstreept dat toerisme wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid. De deelname aan de Vakantiebeurs Utrecht laat zien dat publiek-private samenwerking wordt beschouwd als de basis voor een duurzame en toekomstgerichte toerismesector.

De Vakantiebeurs in Utrecht duurt nog tot en met zondag.