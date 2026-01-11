Literair icoon Astrid Roemer (78) overleden

De bekende Surinaams-Nederlandse schrijfster en dichter Astrid Roemer is gisteren op 78-jarige leeftijd overleden. Zij bracht de laatste jaren van haar leven door in Suriname en laat een omvangrijk en invloedrijk literair oeuvre achter.

Roemer verwierf internationale bekendheid met haar grensverleggende en vaak experimentele romans. Collega-auteur Robby Parabirsing noemt haar een schrijver van topniveau met een uitzonderlijke discipline. Volgens hem was Roemer een pionier binnen de Surinaamse literatuur en zal haar werk blijven voortleven als cultureel erfgoed van het land.

Als eerste Surinaamse auteur ontving Astrid Roemer de prestigieuze Prijs der Nederlandse Letteren. Parabirsing typeert haar daarnaast als een uitgesproken persoonlijkheid die recht door zee was en zich door niemand liet weerhouden.

Haar literaire carrière begon in 1970 met de poëziebundel Sasa. In 1982 brak zij definitief door met de roman Over de gekte van een vrouw. Het nalatenschap van Roemer is van blijvende betekenis voor Suriname, het Caribisch gebied en de Nederlandstalige literatuur. Haar werk wordt nationaal en internationaal gelezen, bestudeerd en besproken.