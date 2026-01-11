Nieuwe directeur Santoe wil SURZWAM weer op de rails krijgen

De nieuw aangestelde directeur van NV Suriname Zwaar Materieel (SURZWAM), Shyamkoemar Santoe, heeft aangekondigd het staatsbedrijf opnieuw operationeel sterk en financieel gezond te willen maken. Bij zijn aantreden op 5 januari werd hij geconfronteerd met verouderd en slecht onderhouden materieel, organisatorische tekortkomingen en een groot aantal machines dat buiten gebruik is.

SURZWAM valt onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en vervult een cruciale rol bij waterbeheer in de rijstsector, ontwatering, calamiteitenbestrijding en de verhuur van zwaar materieel. Een volledige inventarisatie en screening van het machinepark vormt volgens Santoe één van de eerste en belangrijkste stappen.

Volgens de directeur functioneerde het bedrijf in het verleden naar behoren, maar is het door instabiel leiderschap in zwaar weer terechtgekomen. De samenwerking met de Raad van Commissarissen noemt hij constructief. Er wordt verwacht dat op korte termijn financiële middelen vrijkomen om het materieel tijdig te herstellen, nog vóór de aanvang van het regenseizoen.

Naast de ondersteuning van landbouwactiviteiten wordt ook gekeken naar een bredere inzet van SURZWAM, onder andere bij wegenbouw en andere nationale ontwikkelingsprojecten.