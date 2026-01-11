Kyiv zonder verwarming na zware Russische luchtaanvallen

  • January 11, 2026

De burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko, heeft inwoners geadviseerd de hoofdstad tijdelijk te verlaten na grootschalige schade aan energie- en watervoorzieningen door Russische luchtaanvallen. Ongeveer de helft van de flatgebouwen in de stad heeft geen verwarming.

Ziekenhuizen functioneren met noodaggregaten, maar herstelwerkzaamheden kunnen meerdere dagen in beslag nemen. Met temperaturen die dalen tot onder de -10 graden is de situatie zorgwekkend. Ook in Lviv zijn aanvallen gemeld op cruciale infrastructuur.

De Russische aanvallen volgen op beschuldigingen uit Moskou dat Oekraïne een aanslag op president Vladimir Poetin zou hebben voorbereid. Oekraïne ontkent deze aantijgingen.

