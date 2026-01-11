EU keurt Mercosur-akkoord goed ondanks verdeeldheid

  • January 11, 2026

De Europese Unie heeft na meer dan 25 jaar onderhandelen ingestemd met het handelsakkoord met de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Enkele lidstaten, waaronder Frankrijk en Polen, stemden tegen; België onthield zich.

Het verdrag verlaagt handelsbelemmeringen en moet de wederzijdse export bevorderen. Europese bedrijven krijgen betere toegang tot Zuid-Amerikaanse markten, terwijl de EU meer landbouwproducten zal importeren. Ter bescherming van Europese boeren zijn quota ingesteld voor gevoelige producten zoals rundvlees en suiker.

Om twijfelende landen te overtuigen, beloofde de Europese Commissie aanvullende steunmaatregelen, waaronder financiële compensatie voor boeren en tijdelijke verlichting op kunstmestheffingen.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)