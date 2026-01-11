EU keurt Mercosur-akkoord goed ondanks verdeeldheid

De Europese Unie heeft na meer dan 25 jaar onderhandelen ingestemd met het handelsakkoord met de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Enkele lidstaten, waaronder Frankrijk en Polen, stemden tegen; België onthield zich.

Het verdrag verlaagt handelsbelemmeringen en moet de wederzijdse export bevorderen. Europese bedrijven krijgen betere toegang tot Zuid-Amerikaanse markten, terwijl de EU meer landbouwproducten zal importeren. Ter bescherming van Europese boeren zijn quota ingesteld voor gevoelige producten zoals rundvlees en suiker.

Om twijfelende landen te overtuigen, beloofde de Europese Commissie aanvullende steunmaatregelen, waaronder financiële compensatie voor boeren en tijdelijke verlichting op kunstmestheffingen.