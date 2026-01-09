Stroom in Berlijn hersteld na brandstichting

  • January 9, 2026

De stroomvoorziening in Berlijn is hersteld na een grootschalige storing veroorzaakt door
brandstichting aan hoogspanningskabels door de extreemlinkse groep Vulkangruppe.
Tienduizenden huishoudens en circa 2.000 bedrijven worden weer aangesloten.

Eerder moesten noodgenerators worden uitgezet en apparaten uitgeschakeld om het herstel te
versnellen. Het landelijke openbaar ministerie onderzoekt de zaak vanwege de ernst van de
sabotage. De uitval gebeurde tijdens strenge kou tot -7 graden ‘s nachts, maar het herstel werd
versneld dankzij de door de burgemeester uitgeroepen noodtoestand.

