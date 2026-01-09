Colombia reageert fel op dreigementen van Trump

Colombia heeft scherp gereageerd op recente opmerkingen van de Amerikaanse president

Donald Trump, die mogelijke militaire acties tegen het land suggereerde, vergelijkbaar met de

aanval op Venezuela. Trump beschuldigde president Gustavo Petro onterecht van drugshandel

naar de Verenigde Staten, zonder bewijs.

De Colombiaanse regering wees deze aantijgingen resoluut van de hand. Minister van

Buitenlandse Zaken Rosa Villavicencio benadrukte dat het leger gereedstaat om het land en zijn

grenzen te verdedigen en dat Colombia het recht heeft op zelfverdediging volgens internationaal

recht.

President Petro verklaarde dat hij, ondanks zijn verleden als guerrillastrijder, bereid is zijn land

te verdedigen indien nodig. Hij verwierp de beschuldigingen van Trump en benadrukte de inzet

van zijn regering in de strijd tegen drugscriminaliteit. De situatie heeft geleid tot nationale

oproepen tot eenheid om de soevereiniteit van Colombia te waarborgen.