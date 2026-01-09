Colombia reageert fel op dreigementen van Trump

  • January 9, 2026

Colombia heeft scherp gereageerd op recente opmerkingen van de Amerikaanse president
Donald Trump, die mogelijke militaire acties tegen het land suggereerde, vergelijkbaar met de
aanval op Venezuela. Trump beschuldigde president Gustavo Petro onterecht van drugshandel
naar de Verenigde Staten, zonder bewijs.

De Colombiaanse regering wees deze aantijgingen resoluut van de hand. Minister van
Buitenlandse Zaken Rosa Villavicencio benadrukte dat het leger gereedstaat om het land en zijn
grenzen te verdedigen en dat Colombia het recht heeft op zelfverdediging volgens internationaal
recht.

President Petro verklaarde dat hij, ondanks zijn verleden als guerrillastrijder, bereid is zijn land
te verdedigen indien nodig. Hij verwierp de beschuldigingen van Trump en benadrukte de inzet
van zijn regering in de strijd tegen drugscriminaliteit. De situatie heeft geleid tot nationale
oproepen tot eenheid om de soevereiniteit van Colombia te waarborgen.

Previous Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)