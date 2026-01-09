Brede kennis essentieel voor ICT-studenten

ICT-studenten moeten zich niet alleen verdiepen in technologie, maar ook in de zakenwereld.
Dat zegt Shelly Meyer, docent aan het Polytechnic College, tijdens het openingscollege van het
instituut. Ze benadrukt dat in de snel veranderende wereld van vandaag enkel technische kennis
niet genoeg is.
Meyer legt uit dat veel wetenschappelijke doorbraken ontstaan doordat onderzoekers meerdere
vakgebieden combineren. Een leergierige houding is daarom cruciaal.
Daarnaast wijst ze erop dat academische titels alleen de waarde van een student of onderzoeker
niet bepalen. Vaardigheden en brede kennis maken uiteindelijk het verschil.