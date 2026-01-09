Brede kennis essentieel voor ICT-studenten

ICT-studenten moeten zich niet alleen verdiepen in technologie, maar ook in de zakenwereld.

Dat zegt Shelly Meyer, docent aan het Polytechnic College, tijdens het openingscollege van het

instituut. Ze benadrukt dat in de snel veranderende wereld van vandaag enkel technische kennis

niet genoeg is.

Meyer legt uit dat veel wetenschappelijke doorbraken ontstaan doordat onderzoekers meerdere

vakgebieden combineren. Een leergierige houding is daarom cruciaal.

Daarnaast wijst ze erop dat academische titels alleen de waarde van een student of onderzoeker

niet bepalen. Vaardigheden en brede kennis maken uiteindelijk het verschil.