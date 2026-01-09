Nieuwe RVC versterkt SMS en scheepvaartkansen

De nieuwe Raad van Commissarissen van Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS) is op
dinsdag 6 januari geïnstalleerd. De raad krijgt de taak om de financiële huishouding te versterken
en kansen in de scheepvaartsector beter te benutten.
Minister Raymond Landveld wijst op mogelijkheden in de olie- en gassector, bunkerdiensten en
veerverbindingen zoals Paramaribo–Meerzorg. De vernieuwde RVC moet zorgen voor een
efficiëntere organisatie en voorbereid zijn op toekomstige investeringen. Lenie Josafath-Edwards
is de nieuwe president-commissaris van SMS.