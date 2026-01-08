Zhejiang Handelsvereniging viert nieuw bestuur en 2026 Nieuwjaar

  • January 8, 2026

De Zhejiang Handelsvereniging heeft gisteren haar nieuwe bestuur geïnaugureerd, gecombineerd
met de Nieuwjaarsviering van 2026. Het feest vond plaats in het Bamboo Lux Restaurant aan de
Verlengde Gemenelandsweg, met president Jennifer Geerlings-Simons en enkele ministers als
prominente gasten.

Tijdens het evenement konden de genodigden genieten van culturele optredens en diverse
gerechten uit de Chinese keuken. Voorzitter July Hong benadrukte dat de viering de vriendschap
tussen de vereniging en de Surinaamse gemeenschap onderstreept. Zij neemt het stokje over van
voormalig voorzitter Lin Feng, die voor langere tijd in China verblijft.

Hong wees erop dat de samenwerking met Suriname veel ontwikkelingskansen biedt. De
Chinese ambassadeur in Suriname, Lin Ji, omschrijft de vereniging als een belangrijke brug
tussen beide landen. Dankzij de versterkte banden zijn gesprekken gevoerd over landbouw,
milieu en culturele uitwisseling.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)