Zhejiang Handelsvereniging viert nieuw bestuur en 2026 Nieuwjaar

De Zhejiang Handelsvereniging heeft gisteren haar nieuwe bestuur geïnaugureerd, gecombineerd

met de Nieuwjaarsviering van 2026. Het feest vond plaats in het Bamboo Lux Restaurant aan de

Verlengde Gemenelandsweg, met president Jennifer Geerlings-Simons en enkele ministers als

prominente gasten.

Tijdens het evenement konden de genodigden genieten van culturele optredens en diverse

gerechten uit de Chinese keuken. Voorzitter July Hong benadrukte dat de viering de vriendschap

tussen de vereniging en de Surinaamse gemeenschap onderstreept. Zij neemt het stokje over van

voormalig voorzitter Lin Feng, die voor langere tijd in China verblijft.

Hong wees erop dat de samenwerking met Suriname veel ontwikkelingskansen biedt. De

Chinese ambassadeur in Suriname, Lin Ji, omschrijft de vereniging als een belangrijke brug

tussen beide landen. Dankzij de versterkte banden zijn gesprekken gevoerd over landbouw,

milieu en culturele uitwisseling.