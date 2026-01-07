Winterweer legt Nederland deels plat na kerstvakantie

Het winterse weer in Nederland heeft na de kerstvakantie tot grote verkeers- en vervoersproblemen geleid. Sneeuwbuien tijdens de ochtend- en avondspits veroorzaakten bijna 700 kilometer file, vooral in en rond Utrecht en Amsterdam. Op diverse snelwegen kwamen vrachtwagens tot stilstand, terwijl strooiwagens door de drukte niet overal konden komen. Veel automobilisten stonden daardoor urenlang vast.

Ook het openbaar vervoer ondervindt zware hinder. Treinen rijden beperkt of met vertragingen en op stations verzamelen zich grote aantallen gestrande reizigers. Technische storingen zijn moeilijk te verhelpen. De Nederlandse Spoorwegen (NS) rijden morgen volgens de winterdienstregeling om verdere opstoppingen te beperken.

Daarnaast nemen bedrijven en scholen veiligheidsmaatregelen. Thuisbezorgd heeft de bezorging tijdelijk stopgezet, sommige scholen blijven gesloten of beginnen later en ook kranten passen hun productieschema’s aan. Ziekenhuizen zien een toename van het aantal patiënten, met name door botbreuken als gevolg van gladheid.

Volgens meteorologen is het winterweer nog niet voorbij. Voor woensdag wordt opnieuw 5 tot 10 centimeter sneeuw in het binnenland verwacht. De ANWB zet extra personeel in en Schiphol houdt rekening met verdere vertragingen en annuleringen. De impact op verkeer en dienstverlening zal naar verwachting ook de komende dagen voelbaar blijven.