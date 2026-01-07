Vrouwen domineren bij afstuderen PTC

Vrouwen laten steeds vaker van zich horen in technische studies: 55 procent van de afgestudeerden van het Polytechnic College (PTC) in het afgelopen collegejaar is vrouw. Dit maakte directeur Margerie Stakel-Telgt gisteren bekend tijdens het openingscollege van de HBO-instelling.

Volgens Stakel-Telgt bereikte het PTC in november 2025 een historische mijlpaal met de afstuderen van de 1000ste bachelorstudent. Inmiddels telt de instelling 1003 bachelor- en 135 masterafgestudeerden.

Het PTC wil dit jaar nauwer samenwerken met bedrijven en de overheid om studenten beter voor te bereiden op de ICT- en olie- en gassector. Onderwijsminister Dirk Currie benadrukte dat hooggekwalificeerde technici cruciaal zijn voor de groei van de Surinaamse economie en dat het bedrijfsleven de onderwijsinstellingen actief moet blijven ondersteunen.

Currie voegde toe dat het succes van de economie mede afhangt van de kwaliteit van het onderwijs en de vaardigheden van de afgestudeerden.