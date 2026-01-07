Zuid-Korea geeft beperkte toegang tot Noord-Koreaanse staatskrant

Zuid-Koreanen mogen voor het eerst de papieren editie van de Noord-Koreaanse staatskrant Rodong Sinmun inzien. De krant is beschikbaar op speciaal aangewezen locaties, terwijl online toegang geblokkeerd blijft. President Lee Jae-myung ziet de stap als een mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in het dagelijks leven en de beeldvorming in Noord-Korea.

Pyongyang reageerde terughoudend positief door propagandaluidsprekers langs de grens te verwijderen. De Zuid-Koreaanse overheid houdt streng toezicht op de verspreiding uit vrees voor beïnvloeding. Deskundigen stellen echter dat de propagandawaarde beperkt is en vooral symbolisch van aard blijft. Toch wordt de maatregel gezien als een voorzichtig signaal richting meer openheid en betere inter-Koreaanse verhoudingen.