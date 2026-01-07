Suriname moet voorzichtig omgaan met buitenlandse interesse in olie

Suriname moet voorzichtig en strategisch omgaan met de interesse van de Verenigde Staten in de Surinaamse olievoorraden. Dat zegt econoom John van Dyk, naar aanleiding van de recente Amerikaanse acties in Venezuela en de overname van de olie-industrie daar.

Van Dyk benadrukt in het programma Sranan Tori dat Suriname eerst zorgvuldig moet onderzoeken hoeveel invloed de VS wil uitoefenen. “Zorgvuldigheid en diplomatie zijn essentieel om te voorkomen dat ons land in een situatie belandt zoals Venezuela,” aldus de econoom.

Hij wijst erop dat zowel de VS als China interesse hebben in Surinaamse olie. Van Dyk waarschuwt dat het belangrijk is dat Suriname deze landen niet tegenover elkaar zet en onderhandelingen altijd in het nationale belang voert, met deskundigheid en ervaring als leidraad.