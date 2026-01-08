Minstens dertig doden bij gewapende aanval op markt in Nigeria

Bij een aanval van gewapende mannen op een markt in het dorp Demo, in Nigeria, zijn minstens

dertig mensen om het leven gekomen. De aanvallers openden het vuur op het winkelend publiek,

staken marktkramen in brand en namen voedsel mee.

Volgens verklaringen van getuigen zijn ook meerdere personen ontvoerd, waaronder kinderen.

De daders zouden per motor zijn aangekomen en vrijwel direct zijn begonnen met schieten.

De aanval maakt deel uit van een bredere golf van geweld die vrijdag begon in de gebieden

Agwarra en Borgu. Ooggetuigen melden dat hulpdiensten nog niet ter plaatse zijn, terwijl

slachtoffers worden geborgen. Van officiële zijde is vooralsnog geen reactie gekomen; het

Nigeriaanse leger heeft het incident nog niet bevestigd.

Het noorden van Nigeria wordt al jaren geteisterd door jihadistisch geweld van groeperingen als

Boko Haram en Islamitische Staat. In het verleden hebben dergelijke aanvallen geleid tot

grootschalige ontvoeringen, waaronder honderden kinderen uit kostscholen.