Ifuel Alberg leidt SAIL N.V. naar herstel en groei

Het internationaal recht loopt achter op de actuele geopolitieke ontwikkelingen en biedt in de

praktijk onvoldoende bescherming bij moderne conflicten. Dat zegt Anne Samuels-Stuger,

docent internationaal publiekrecht aan de Anton de Kom Universiteit, in het televisieprogramma

Onder de Loep.

Volgens Samuels-Stuger is respect voor het internationaal recht cruciaal voor rechtszekerheid en

vormt het een belangrijke waarborg voor kleinere staten zoals Suriname. Zij reageert hiermee op

de recente Amerikaanse inval in Venezuela en de arrestatie van president Nicolás Maduro op

verdenking van drugshandel en mensenrechtenschendingen.

De jurist stelt dat het internationaal recht in dergelijke situaties vaak tekortschiet, ondanks

bestaande verdragen en afspraken. Daarom pleit zij voor het verkennen van nieuwe methoden

om de internationale veiligheid te versterken. Zo kunnen landen volgens haar door krachtig

diplomatiek optreden voorkomen dat soortgelijke gevaarlijke situaties zich herhalen.