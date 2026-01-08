Ifuel Alberg leidt SAIL N.V. naar herstel en groei

Het internationaal recht loopt achter op de actuele geopolitieke ontwikkelingen en biedt in de
praktijk onvoldoende bescherming bij moderne conflicten. Dat zegt Anne Samuels-Stuger,
docent internationaal publiekrecht aan de Anton de Kom Universiteit, in het televisieprogramma
Onder de Loep.
Volgens Samuels-Stuger is respect voor het internationaal recht cruciaal voor rechtszekerheid en
vormt het een belangrijke waarborg voor kleinere staten zoals Suriname. Zij reageert hiermee op
de recente Amerikaanse inval in Venezuela en de arrestatie van president Nicolás Maduro op
verdenking van drugshandel en mensenrechtenschendingen.
De jurist stelt dat het internationaal recht in dergelijke situaties vaak tekortschiet, ondanks
bestaande verdragen en afspraken. Daarom pleit zij voor het verkennen van nieuwe methoden
om de internationale veiligheid te versterken. Zo kunnen landen volgens haar door krachtig
diplomatiek optreden voorkomen dat soortgelijke gevaarlijke situaties zich herhalen.