China verbiedt export van dual-use goederen naar Japan

China legt een exportverbod op naar Japan voor producten die zowel civiel als militair gebruikt

kunnen worden. Het verbod komt door de oplopende spanningen over Taiwan en geldt ook voor

goederen die Japanse militaire capaciteiten zouden kunnen versterken via andere eindgebruikers.

Japan noemt de maatregel “volstrekt onaanvaardbaar” en waarschuwt voor grote gevolgen voor

defensie en de civiele industrie, mede door de afhankelijkheid van Chinese zeldzame

aardmetalen. Op de lijst van China staan meer dan 1.250 producten, variërend van ruimtevaart-

en nucleaire technologie tot zeldzame aardmetalen. Experts waarschuwen dat de onduidelijke

regels veel onzekerheid creëren voor Japanse bedrijven.