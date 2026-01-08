China verbiedt export van dual-use goederen naar Japan

  • January 8, 2026

China legt een exportverbod op naar Japan voor producten die zowel civiel als militair gebruikt
kunnen worden. Het verbod komt door de oplopende spanningen over Taiwan en geldt ook voor
goederen die Japanse militaire capaciteiten zouden kunnen versterken via andere eindgebruikers.

Japan noemt de maatregel “volstrekt onaanvaardbaar” en waarschuwt voor grote gevolgen voor
defensie en de civiele industrie, mede door de afhankelijkheid van Chinese zeldzame
aardmetalen. Op de lijst van China staan meer dan 1.250 producten, variërend van ruimtevaart-
en nucleaire technologie tot zeldzame aardmetalen. Experts waarschuwen dat de onduidelijke
regels veel onzekerheid creëren voor Japanse bedrijven.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)