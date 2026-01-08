Bus rijdt in op demonstranten in Jeruzalem

  • January 8, 2026

Een buschauffeur reed in Jeruzalem op dinsdag 6 janauri in op een groep ultra-orthodoxe Joden
tijdens een protest tegen de dienstplicht. Eén tiener overleed, drie anderen raakten gewond.

De chauffeur zegt in paniek te hebben gehandeld nadat hij werd belaagd en is door de politie
meegenomen voor onderzoek. Het protest met zo’n 15.000 deelnemers is onderdeel van de
discussie over de dienstplicht voor ultra-orthodoxe jongeren, die tot anderhalf jaar geleden
vanwege religieuze studie werden vrijgesteld. Het Israëlische Hooggerechtshof oordeelde dat
deze uitzondering niet wettelijk toegestaan is.

