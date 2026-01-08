BOG en Milieu Inspectie alert op mogelijke muskietenplaag

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) overlegt binnenkort met de Afdeling Milieu

Inspectie over mogelijke maatregelen tegen muskietenoverlast. BOG-directeur Radjesh Ori laat

weten dat er nog geen bevestiging is van een officiële plaag, maar dat burgers in Paramaribo en

de districten al langere tijd klagen over hinderlijke muskieten, zowel overdag als ’s avonds.

Ori roept iedereen op waakzaam te blijven en aandacht te besteden aan plekken waar muskieten

zich kunnen voortplanten.

Daarnaast meldt het Ministerie van Volksgezondheid een stijging van het aantal griepgevallen.

Het ministerie benadrukt dat alertheid en preventieve maatregelen essentieel zijn om

verspreiding te beperken en kwetsbare groepen te beschermen.