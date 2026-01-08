President Geerlings-Simons bezoekt Colombia voor medische samenwerking

President Jennifer Geerlings-Simons is op woensdaag 7 januari samen vertrokken met minister

André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid naar Bucaramanga, Colombia, op

uitnodiging van het Hospital Internacional de Colombia (HIC).

Het HIC is een belangrijke partner van Suriname en verzorgt hoogcomplexe medische

behandelingen voor Surinaamse patiënten die specialistische zorg in het buitenland nodig

hebben. Tijdens het bezoek zullen de president en minister de bestaande samenwerking verder

verkennen en nieuwe mogelijkheden bespreken om de toegang tot gespecialiseerde zorg voor

Surinamers te verbeteren.

Het bezoek draagt bij aan duurzame samenwerkingen en de versterking van hoogwaardige

medische zorg in Suriname. President Geerlings-Simons keert zaterdag terug naar huis.