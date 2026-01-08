Vluchtelingencrisis in Burundi

Burundi kampt met grote uitdagingen door de komst van tienduizenden vluchtelingen uit het
oosten van de Democratische Republiek Congo. Sinds december 2025 zijn ongeveer 90.000
Congolezen het land binnengekomen, waarvan meer dan 60.000 in een nieuw kamp verblijven.
De omstandigheden in het kamp zijn zwaar: veel vluchtelingen zijn getraumatiseerd, beschikken
over weinig bezittingen en hebben beperkte toegang tot gezondheidszorg. De regenperiode
verhoogt het risico op overstromingen en ziekten zoals cholera, waarbij tot nu toe minstens twee
doden zijn gevallen.
Hulporganisaties geven aan dat de behoefte aan steun groot is, maar slechts een klein deel van de
benodigde fondsen is beschikbaar. Pogingen om de infrastructuur te verbeteren, zoals wegen
aanleggen en terrein egaliseren, stuiten op beperkte middelen.