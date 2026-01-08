Vluchtelingencrisis in Burundi

Burundi kampt met grote uitdagingen door de komst van tienduizenden vluchtelingen uit het

oosten van de Democratische Republiek Congo. Sinds december 2025 zijn ongeveer 90.000

Congolezen het land binnengekomen, waarvan meer dan 60.000 in een nieuw kamp verblijven.

De omstandigheden in het kamp zijn zwaar: veel vluchtelingen zijn getraumatiseerd, beschikken

over weinig bezittingen en hebben beperkte toegang tot gezondheidszorg. De regenperiode

verhoogt het risico op overstromingen en ziekten zoals cholera, waarbij tot nu toe minstens twee

doden zijn gevallen.

Hulporganisaties geven aan dat de behoefte aan steun groot is, maar slechts een klein deel van de

benodigde fondsen is beschikbaar. Pogingen om de infrastructuur te verbeteren, zoals wegen

aanleggen en terrein egaliseren, stuiten op beperkte middelen.