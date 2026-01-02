Nationale Rouwdag op 2 januari 2026

  • January 2, 2026

De regering heeft vrijdag 2 januari 2026 uitgeroepen tot Dag van Nationale Rouw na het
tragische voorval op zondag 28 december in Commewijne, waarbij meerdere personen,
waaronder kinderen, om het leven kwamen.

Met deze dag wil de regering haar medeleven tonen aan de families en nabestaanden en steun
betuigen aan de hele samenleving.

Op 2 januari zullen de vlaggen bij openbare gebouwen en op schepen die ter rede of aan de
steiger liggen, van 06.00 uur tot zonsondergang halfstok worden gehesen. Burgers en bedrijven
worden opgeroepen dit rouwgebaar te volgen.

