Finabank boekt solide resultaten in 2025

  • January 2, 2026

Finabank kijkt terug op een succesvol 2025. Directeur Eblein Frangie benadrukt dat de bank
beter presteerde dan voorgaande jaren, mede dankzij stabiele economische omstandigheden en
lage inflatie, die zorgden voor een vrijwel constante wisselkoers.

Ondanks uitdagingen zoals wisselkoersschommelingen blijft Finabank investeren in versterking
van beveiliging en interne processen. Het halfjaarverslag laat een winst van SRD 230 miljoen
zien. Daarnaast rondde het vijfde cohort van de Finabank Small Business Academy succesvol
afgerond, waarmee de bank lokale ondernemers verder ondersteunt.

