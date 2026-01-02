Finabank boekt solide resultaten in 2025

Finabank kijkt terug op een succesvol 2025. Directeur Eblein Frangie benadrukt dat de bank

beter presteerde dan voorgaande jaren, mede dankzij stabiele economische omstandigheden en

lage inflatie, die zorgden voor een vrijwel constante wisselkoers.

Ondanks uitdagingen zoals wisselkoersschommelingen blijft Finabank investeren in versterking

van beveiliging en interne processen. Het halfjaarverslag laat een winst van SRD 230 miljoen

zien. Daarnaast rondde het vijfde cohort van de Finabank Small Business Academy succesvol

afgerond, waarmee de bank lokale ondernemers verder ondersteunt.