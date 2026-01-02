Verdachte massamoord in Commewijne overleden door zelfdoding

Dennis Aroma, aangehouden voor de moord op negen personen in Commewijne, is overleden

door zelfdoding. Volgens politiewoordvoerder Michel Elskamp vond het incident

maandagochtend plaats in het cellenhuis van het politiebureau, nadat Aroma in een speciale cel

was geplaatst. Hij hing zichzelf op met het verband van zijn eerder opgelopen schotwond.

Elskamp benadrukte dat het overlijden van Aroma veel onrust in de gemeenschap heeft

veroorzaakt en dat de politie met het persmoment onduidelijkheden wil wegnemen.

Bij de aanhouding gebruikte de politie vuurwapengeweld, omdat Aroma een mes bij zich had. Er

circuleerden berichten dat hij mogelijk psychische problemen had, maar volgens Rachel

Deekman, hoofd Stafdiensten, is dit nog niet medisch bevestigd.

De Afdeling Kapitale Delicten van het KPS onderzoekt de omstandigheden van Aroma’s

overlijden en de politie zal de resultaten van het onderzoek met de samenleving delen.