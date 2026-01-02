OWRO start 2026 met vertrouwen en ambitie

Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) kijkt met vertrouwen
uit naar 2026, een jaar waarin nog meer resultaten geboekt moeten worden en projecten
efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Dat gaf minister Stephen Tsang aan tijdens de
jaarafsluiting van het departement. Volgens hem ligt er een unieke kans om duurzame
infrastructuurprojecten succesvol te realiseren dankzij zorgvuldige planning en
doorzettingsvermogen.
Waarnemend directeur Dwight Prade van de Directie Bouw- en Stedenbouwkundige Werken
benadrukte het belang van samenwerking tussen de verschillende afdelingen en bevestigde dat
het goede werk van het ministerie in het nieuwe jaar wordt voortgezet.
Met deze afsluiting staat OWRO klaar om het nieuwe jaar en het historische jubileum met focus
en enthousiasme in te gaan.