OWRO start 2026 met vertrouwen en ambitie

Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) kijkt met vertrouwen

uit naar 2026, een jaar waarin nog meer resultaten geboekt moeten worden en projecten

efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Dat gaf minister Stephen Tsang aan tijdens de

jaarafsluiting van het departement. Volgens hem ligt er een unieke kans om duurzame

infrastructuurprojecten succesvol te realiseren dankzij zorgvuldige planning en

doorzettingsvermogen.

Waarnemend directeur Dwight Prade van de Directie Bouw- en Stedenbouwkundige Werken

benadrukte het belang van samenwerking tussen de verschillende afdelingen en bevestigde dat

het goede werk van het ministerie in het nieuwe jaar wordt voortgezet.

Met deze afsluiting staat OWRO klaar om het nieuwe jaar en het historische jubileum met focus

en enthousiasme in te gaan.