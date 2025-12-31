Tekort aan specialisten beperkt neonatale zorg in AZP

  • December 31, 2025

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) kan momenteel niet alle pasgeborenen die
gespecialiseerde neonatale zorg nodig hebben, behandelen. Dat heeft Amadu Juliana, medisch
hoofd van de ICU van het AZP, aangegeven tijdens een recent werkbezoek van president
Jennifer Geerlings-Simons aan het ziekenhuis.

Hoewel het AZP volgens Juliana hoogwaardige medische zorg biedt, is de beschikbare personele
capaciteit de afgelopen periode aanzienlijk afgenomen. Dit tekort heeft directe gevolgen voor de
opvang en behandeling van kwetsbare pasgeborenen.

Met name het gebrek aan chirurgen en kinderartsen vormt een groot knelpunt. Juliana benadrukt
dat deze specialisten continu, zowel overdag als ’s nachts, inzetbaar moeten zijn om tijdig en
verantwoord te kunnen handelen bij medische noodsituaties.

De medisch specialist waarschuwt dat de werkdruk en de omstandigheden waarin het
zorgpersoneel moet opereren niet mogen worden onderschat. Volgens hem zijn de specialisten al
geruime tijd niet in staat hun werk onder normale omstandigheden uit te voeren, wat de druk op
de zorg verder vergroot.

