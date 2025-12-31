Tekort aan specialisten beperkt neonatale zorg in AZP

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) kan momenteel niet alle pasgeborenen die

gespecialiseerde neonatale zorg nodig hebben, behandelen. Dat heeft Amadu Juliana, medisch

hoofd van de ICU van het AZP, aangegeven tijdens een recent werkbezoek van president

Jennifer Geerlings-Simons aan het ziekenhuis.

Hoewel het AZP volgens Juliana hoogwaardige medische zorg biedt, is de beschikbare personele

capaciteit de afgelopen periode aanzienlijk afgenomen. Dit tekort heeft directe gevolgen voor de

opvang en behandeling van kwetsbare pasgeborenen.

Met name het gebrek aan chirurgen en kinderartsen vormt een groot knelpunt. Juliana benadrukt

dat deze specialisten continu, zowel overdag als ’s nachts, inzetbaar moeten zijn om tijdig en

verantwoord te kunnen handelen bij medische noodsituaties.

De medisch specialist waarschuwt dat de werkdruk en de omstandigheden waarin het

zorgpersoneel moet opereren niet mogen worden onderschat. Volgens hem zijn de specialisten al

geruime tijd niet in staat hun werk onder normale omstandigheden uit te voeren, wat de druk op

de zorg verder vergroot.