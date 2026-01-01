Dodelijke kettingbotsing in Japan en wapenstilstand in Zuidoost-Azië

In Minakami, ten noordwesten van Tokio, zijn meer dan vijftig voertuigen op elkaar gebotst op

een sneeuwgladde snelweg, na een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Twee mensen kwamen

daarbij om het leven en 26 raakten gewond, waarvan vijf ernstig. De snelweg werd urenlang

afgesloten voor berging, onderzoek en bluswerkzaamheden. Extra verkeer werd bemoeilijkt door

de drukte van de eindejaarsreizen en winterse weersomstandigheden.

In Zuidoost-Azië hebben Thailand en Cambodja na drie dagen onderhandelen een onmiddellijk

staakt-het-vuren afgesproken, dat vandaag om 12.00 uur lokale tijd inging. Het akkoord

beëindigt weken van hevige grensgevechten, waarbij tientallen doden vielen en meer dan een

miljoen mensen op de vlucht sloegen. Beide landen beloven militaire acties te staken, en

gevangen militairen worden teruggestuurd zolang de wapenstilstand standhoudt.