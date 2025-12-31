38 gezinnen in Devisbuiten krijgen voor het eerst toegang tot schoon drinkwater

In de wijk Devisbuiten te Charlesburg is het waterleidingnet recent uitgebreid, waardoor 38

huishoudens voor het eerst zijn aangesloten op veilig en schoon drinkwater. De officiële

ingebruikname vond op woensdag 24 december 2025 plaats en markeert het einde van jarenlange

afhankelijkheid van openbare tapkranen.

De aansluiting betekent een duidelijke verbetering van de leefkwaliteit in de wijk. Bewoners

ervaren meer gemak, rust en veiligheid, doordat zij nu beschikken over een eigen en betrouwbare

watervoorziening. Het project sluit aan bij het strategisch beleid van de Surinaamse Waterleiding

Maatschappij (SWM), dat gericht is op het realiseren van duurzame toegang tot drinkwater in

heel Suriname.

SWM-directeur Clifton Lienga gaf aan dat na technische inspecties en druktesten bleek dat

aansluiting op het bestaande waterleidingnet mogelijk was. Hierdoor kon een essentiële

basisvoorziening worden gerealiseerd die jarenlang ontbrak en zijn de leefomstandigheden van

de bewoners structureel verbeterd.

President Jennifer Geerlings-Simons onderstreepte het belang van schoon drinkwater als

fundamenteel recht. Zij benadrukte dat de regering zich inzet om de levensomstandigheden van

burgers stapsgewijs te verbeteren en riep op tot nauwe samenwerking tussen overheid,

instellingen en de gemeenschap. Daarnaast wees zij op het belang van zorgvuldig en

verantwoord beheer binnen de SWM.

De uitbreiding van het waterleidingnet wordt voortgezet. Volgende maand staat de aansluiting

van Blok 3 van Sunny Point gepland, gevolgd door Para en Drepada. Ook Morico, Perica en

Stolkertsijver zijn opgenomen in de planning voor toekomstige aansluitingen. Eerder werden

Apoera en Wageningen al voorzien van drinkwater, waarmee verdere vooruitgang wordt geboekt

in de landelijke dekking van schoon water.