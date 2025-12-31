38 gezinnen in Devisbuiten krijgen voor het eerst toegang tot schoon drinkwater

In de wijk Devisbuiten te Charlesburg is het waterleidingnet recent uitgebreid, waardoor 38
huishoudens voor het eerst zijn aangesloten op veilig en schoon drinkwater. De officiële
ingebruikname vond op woensdag 24 december 2025 plaats en markeert het einde van jarenlange
afhankelijkheid van openbare tapkranen.
De aansluiting betekent een duidelijke verbetering van de leefkwaliteit in de wijk. Bewoners
ervaren meer gemak, rust en veiligheid, doordat zij nu beschikken over een eigen en betrouwbare
watervoorziening. Het project sluit aan bij het strategisch beleid van de Surinaamse Waterleiding
Maatschappij (SWM), dat gericht is op het realiseren van duurzame toegang tot drinkwater in
heel Suriname.
SWM-directeur Clifton Lienga gaf aan dat na technische inspecties en druktesten bleek dat
aansluiting op het bestaande waterleidingnet mogelijk was. Hierdoor kon een essentiële
basisvoorziening worden gerealiseerd die jarenlang ontbrak en zijn de leefomstandigheden van
de bewoners structureel verbeterd.
President Jennifer Geerlings-Simons onderstreepte het belang van schoon drinkwater als
fundamenteel recht. Zij benadrukte dat de regering zich inzet om de levensomstandigheden van
burgers stapsgewijs te verbeteren en riep op tot nauwe samenwerking tussen overheid,
instellingen en de gemeenschap. Daarnaast wees zij op het belang van zorgvuldig en
verantwoord beheer binnen de SWM.
De uitbreiding van het waterleidingnet wordt voortgezet. Volgende maand staat de aansluiting
van Blok 3 van Sunny Point gepland, gevolgd door Para en Drepada. Ook Morico, Perica en
Stolkertsijver zijn opgenomen in de planning voor toekomstige aansluitingen. Eerder werden
Apoera en Wageningen al voorzien van drinkwater, waarmee verdere vooruitgang wordt geboekt
in de landelijke dekking van schoon water.