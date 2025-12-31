Creative Tech Hub Caribbean noemt 2025 jaar van uitvoering en groei

Voor Creative Tech Hub Caribbean stond 2025 in het teken van verandering en
doorontwikkeling. Na een periode waarin tot en met 2024 vooral werd geëxperimenteerd met
pilotprojecten en trainingsprogramma’s, verschoof de aandacht in 2025 naar daadwerkelijke
implementatie en opschaling. Dat maakte directeur Anushka Sonai duidelijk bij een terugblik op
het afgelopen jaar.
Sonai gaf aan dat niet alle keuzes in 2025 optimaal zijn geweest en dat er belangrijke lessen zijn
geleerd. Die zelfkritische houding geldt volgens haar niet alleen voor de organisatie, maar ook
breder voor het land, waar volgens haar nog veel kansen liggen voor innovatie, verbetering en
modernisering.
Ondanks de uitdagingen blijft Creative Tech Hub Caribbean een voortrekkersrol vervullen
binnen de regio. Als eerste ICT-centrum in het Caribisch gebied blijft de organisatie inzetten op
het versterken van digitale vaardigheden en het benutten van technologie als motor voor
duurzame ontwikkeling.