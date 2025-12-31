Raket van VS valt neer in Nigeria tijdens aanval op IS-doelen

In het dorp Jabo, in de noordwestelijke staat Sokoto in Nigeria, is een Amerikaanse raket

neergekomen die werd ingezet bij luchtaanvallen op IS-doelen. Volgens bewoners kwamen de

brokstukken terecht op landbouwgrond achter een basisschool, zonder dat er direct gewonden

vielen.

Nigeria en de VS beschrijven de aanvallen als precisieacties tegen terroristische doelen. Het

precieze aantal slachtoffers is nog onbekend. De Nigeriaanse regering benadrukt dat het gaat om

een militaire missie tegen terrorisme en wijst religieuze motieven van de hand.

De reacties in Nigeria zijn verdeeld. Terwijl sommigen de operatie steunen als noodzakelijke

anti-terreurinspanningen, maken anderen zich zorgen over mogelijke vergeldingsacties en de

gevolgen van buitenlandse militaire betrokkenheid. De regering laat weten de internationale

samenwerking tegen terrorisme te willen versterken, maar of de VS in de toekomst opnieuw

aanvallen zullen uitvoeren, blijft onduidelijk.