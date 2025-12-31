Raket van VS valt neer in Nigeria tijdens aanval op IS-doelen

In het dorp Jabo, in de noordwestelijke staat Sokoto in Nigeria, is een Amerikaanse raket
neergekomen die werd ingezet bij luchtaanvallen op IS-doelen. Volgens bewoners kwamen de
brokstukken terecht op landbouwgrond achter een basisschool, zonder dat er direct gewonden
vielen.
Nigeria en de VS beschrijven de aanvallen als precisieacties tegen terroristische doelen. Het
precieze aantal slachtoffers is nog onbekend. De Nigeriaanse regering benadrukt dat het gaat om
een militaire missie tegen terrorisme en wijst religieuze motieven van de hand.
De reacties in Nigeria zijn verdeeld. Terwijl sommigen de operatie steunen als noodzakelijke
anti-terreurinspanningen, maken anderen zich zorgen over mogelijke vergeldingsacties en de
gevolgen van buitenlandse militaire betrokkenheid. De regering laat weten de internationale
samenwerking tegen terrorisme te willen versterken, maar of de VS in de toekomst opnieuw
aanvallen zullen uitvoeren, blijft onduidelijk.