Extra veiligheidsmaatregelen bij Pagara-estafette en Owru Yari Fest

Tijdens de Pagara-estafette op 31 december in de binnenstad van Paramaribo wordt ook dit jaar

streng gecontroleerd op de naleving van de veiligheidsregels. Bezoekers worden gecontroleerd

op wapens, gevaarlijke voorwerpen en het meenemen van glazen flessen. Dat heeft

districtscommissaris Ruchsana Ilahibaks van Paramaribo-Midden bekendgemaakt.

Volgens Ilahibaks werken het commissariaat, de politie en andere betrokken instanties nauw

samen om het evenement veilig en ordelijk te laten verlopen. De controles maken deel uit van

het bredere veiligheidsplan rond de jaarwisseling.

Gino Refos, voorzitter van Stichting Owru Yari Fest, blikt positief terug op de afgelopen jaren.

Hij stelt dat het aantal incidenten, zoals vechtpartijen en ongevallen, merkbaar is afgenomen.

Tegelijkertijd waarschuwt hij voor een nieuwe zorg: het toenemend en soms buitensporig

alcoholgebruik tijdens de festiviteiten.

De Owru Yari-activiteiten in de binnenstad beginnen om 10.00 uur ’s ochtends en lopen door tot

17.00 uur. Bezoekers kunnen op diverse locaties genieten van optredens van artiesten uit

Suriname en het buitenland.