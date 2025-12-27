Wet Duurzaam Natuurbeheer moet bescherming biodiversiteit en leefgebieden versterken

Er is dringend behoefte aan een degelijk beleid voor de mijnbouwsector om de natuur te

behouden voor huidige en toekomstige generaties. Dit benadrukte Rossellie Cotino, voorzitter

van de Commissie van Rapporteurs, afgelopen vrijdag tijdens de behandeling van de Wet

Duurzaam Natuurbeheer in de Nationale Assemblée. Volgens haar is het noodzakelijk om

verdere vernietiging van biodiversiteit te stoppen en de woon- en leefgebieden van inheemse en

tribale gemeenschappen te beschermen.



Cotino wees erop dat de huidige wetgeving uit 1954 verouderd is en niet meer voldoet aan de

hedendaagse eisen van natuurbescherming. Er ontbreken duidelijke procedures en transparante

criteria voor het aanwijzen van beschermde gebieden.

De Wet Duurzaam Natuurbeheer heeft als doel het opstellen van regels voor een duurzaam

beheer van natuurlijke hulpbronnen en verantwoord gebruik van biodiversiteit. Tegelijkertijd

biedt de wet de mogelijkheid om de overgang te maken van traditionele vormen van

natuurbehoud naar een geïntegreerde, moderne benadering van duurzaam natuurbeheer.