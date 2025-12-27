Internationale ontwikkelingen: investeringen, spanningen en dodelijke explosie

IDB Invest heeft tot 100 miljoen Amerikaanse dollar aan financiering toegekend voor de

verbetering van water- en sanitaire systemen in Bogotá. Met dit project zullen meer dan 9,5

miljoen inwoners van de Colombiaanse hoofdstad profiteren. In Uruguay ondersteunt de

investeerder Grupo RAS bij de modernisering van het spoorgoederenvervoer, met als doel de

positie van het land als regionaal logistiek centrum te versterken. Beide initiatieven zijn gericht

op duurzame groei, verbeterde connectiviteit en economische versterking in Latijns-Amerika.

Ondertussen zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela toegenomen na

berichten over opzettelijke verstoring van GPS-signalen in het Caribisch gebied. Deze

verstoringen vormen een potentieel gevaar voor de lucht- en zeevaart en worden gezien als

onderdeel van een bredere geopolitieke confrontatie. Autoriteiten volgen de situatie op de voet,

terwijl de zorgen over regionale veiligheid blijven groeien.

In Moskou is luitenant-generaal Fanil Sarvarov om het leven gekomen bij een explosie onder

zijn auto op een parkeerplaats in het zuiden van de stad. Het incident vond plaats rond 07.00 uur

lokale tijd. Volgens het Kremlin is president Vladimir Poetin onmiddellijk geïnformeerd.

Russische autoriteiten onderzoeken de zaak en sluiten geen enkel scenario uit. Oekraïne heeft tot

nu toe niet gereageerd.