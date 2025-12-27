Internationale ontwikkelingen: investeringen, spanningen en dodelijke explosie

IDB Invest heeft tot 100 miljoen Amerikaanse dollar aan financiering toegekend voor de
verbetering van water- en sanitaire systemen in Bogotá. Met dit project zullen meer dan 9,5
miljoen inwoners van de Colombiaanse hoofdstad profiteren. In Uruguay ondersteunt de
investeerder Grupo RAS bij de modernisering van het spoorgoederenvervoer, met als doel de
positie van het land als regionaal logistiek centrum te versterken. Beide initiatieven zijn gericht
op duurzame groei, verbeterde connectiviteit en economische versterking in Latijns-Amerika.
Ondertussen zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela toegenomen na
berichten over opzettelijke verstoring van GPS-signalen in het Caribisch gebied. Deze
verstoringen vormen een potentieel gevaar voor de lucht- en zeevaart en worden gezien als
onderdeel van een bredere geopolitieke confrontatie. Autoriteiten volgen de situatie op de voet,
terwijl de zorgen over regionale veiligheid blijven groeien.
In Moskou is luitenant-generaal Fanil Sarvarov om het leven gekomen bij een explosie onder
zijn auto op een parkeerplaats in het zuiden van de stad. Het incident vond plaats rond 07.00 uur
lokale tijd. Volgens het Kremlin is president Vladimir Poetin onmiddellijk geïnformeerd.
Russische autoriteiten onderzoeken de zaak en sluiten geen enkel scenario uit. Oekraïne heeft tot
nu toe niet gereageerd.