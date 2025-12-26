EU bekritiseert Amerikaanse visum-sancties

  • December 26, 2025

De Europese Unie heeft scherpe kritiek geuit op de Amerikaanse visum-sancties tegen voormalig
Eurocommissaris Thierry Breton en vier anderen. De Europese Commissie heeft de VS om
opheldering gevraagd en sluit tegenmaatregelen niet uit. Ook de Franse president Emmanuel
Macron veroordeelde de sancties en sprak op X van Amerikaanse “intimidatie en dwang”.
Washington verwijt Europa de Digital Services Act (DSA), die grote online platforms en
zoekmachines verplicht om gebruikersrechten te beschermen en illegale informatie aan te
pakken.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)