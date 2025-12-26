EU bekritiseert Amerikaanse visum-sancties

De Europese Unie heeft scherpe kritiek geuit op de Amerikaanse visum-sancties tegen voormalig
Eurocommissaris Thierry Breton en vier anderen. De Europese Commissie heeft de VS om
opheldering gevraagd en sluit tegenmaatregelen niet uit. Ook de Franse president Emmanuel
Macron veroordeelde de sancties en sprak op X van Amerikaanse “intimidatie en dwang”.
Washington verwijt Europa de Digital Services Act (DSA), die grote online platforms en
zoekmachines verplicht om gebruikersrechten te beschermen en illegale informatie aan te
pakken.