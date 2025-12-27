Meer betrokkenheid jongeren binnenland in vernieuwd jeugdbeleid

Het Surinaamse jeugdbeleid wordt verder versterkt door een inclusieve aanpak, waarbij jongeren

uit het binnenland nadrukkelijker zullen worden betrokken. Het ministerie van

Jeugdontwikkeling en Sport wil deze doelgroep actief laten meepraten over uiteenlopende

beleidsvraagstukken.

Onderdirecteur van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI), Santoucha Redan, geeft aan dat het

jeugdbeleid zich in een positieve ontwikkelingsfase bevindt. Volgens haar worden bestaande

knelpunten in kaart gebracht en waar nodig aangepakt om het beleid verder te verbeteren.

Voorzitter van de Jeugdraad, Shemar Rier, kijkt met vertrouwen naar de toekomst van het

jeugdbeleid. Hij ziet het als een kans om jongeren in heel Suriname te inspireren en moedigt hen

aan om zich actief in te zetten en hun stem te laten horen.

In het komende jaar zal het NJI samen met partners en maatschappelijke organisaties meerdere

projecten uitvoeren. Daarbij staat inclusie centraal, zowel binnen de interne organisatie als bij de

uitvoering van de geplande activiteiten.